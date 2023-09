Affaire Paul Pogba : le vestiaire des Bleus est sidéré !

La suite après cette publicité

Paul Pogba pensait avoir vécu le pire l’année dernière. Entre ses nombreuses blessures et l’affaire d’extorsion de fonds impliquant son frère Mathias dont il a été victime, le milieu français a passé des moments difficiles. Il espérait que le plus dur serait derrière lui. Bien décidée à mettre ses problèmes de côté, La Pioche voulait enfin retrouver son meilleur niveau à la Juventus. Ce, même si les Bianconeri n’étaient pas contre s’en séparer cet été. Mais le champion du monde 2018 était déterminé à rester et à s’imposer sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Mais lundi, une nouvelle affaire Pogba a éclaté au grand jour. L’agence de presse italienne ANSA a dévoilé que l’ancien joueur de Manchester United avait été contrôlé positif à la testostérone suite à la première journée de Serie A. Une information confirmée ensuite par la Vieille Dame qui a précisé : «aujourd’hui le joueur Paul Labile Pogba a reçu une suspension provisoire de la part du Tribunal National Antidopage suite au résultat défavorable des analyses effectuées le 20 août 2023. La Société se réserve le droit d’évaluer les prochaines étapes de la procédure.»

À lire

EdF : les graves accusations de Sébastien Frey envers Raymond Domenech

Une nouvelle affaire qui tombe mal

Cela n’arrange pas les affaires de Pogboom, qui risque une très lourde suspension pouvant aller de 2 à 4 ans. Il devra se défendre, lui qui a avoué avoir pris un complément alimentaire préconisé par un médecin basé aux Etats-Unis. Cette nouvelle a eu l’effet d’une bombe au sein de l’équipe de France. Hier soir, après la défaite face à l’Allemagne en amical à Dortmund, Didier Deschamps a expliqué qu’il ne pouvait pas croire que Pogba avait fait ça sciemment. Le son de cloche est le même du côté des joueurs, notamment Kingsley Coman.

La suite après cette publicité

«On soutient tous Paul c’est un ami très proche, il fait partie de la famille on connaît Paul, si quelque chose est arrivé, on ne peut pas croire un seul instant que ce soit intentionnel.» Jean-Clair Todibo, lui, n’a pas voulu se mouiller et a préféré garder le silence. Ce mercredi, plusieurs médias en disent un peu plus sur la réaction des Bleus suite à l’affaire Pogba. L’Équipe explique que les Tricolores ont appris la nouvelle après la séance d’entraînement de lundi. Cela a choqué les Bleus, qui ont tenté d’en savoir plus en suivant les informations dévoilées dans la presse. Certains ont été très touchés.

Les Bleus sont sidérés

C’est le cas d’Antoine Griezmann, proche du milieu de 30 ans. Idem pour Adrien Rabiot, Kingsley Coman ou encore Alphonse Aréola. Plusieurs joueurs de l’équipe de France ont d’ailleurs envoyé des messages de soutien à Pogba via WhatsApp. En effet, le quotidien sportif explique que certains éléments ne veulent pas croire que le joueur a agi de manière consciente et ils ont même évoqué le cas de Mamadou Sakho, blanchi après une affaire de dopage. Cette bombe a secoué le vestiaire, sidéré. Même chose du côté du staff et de la FFF, "estomaqués" selon Le Parisien. La fédération reste d’ailleurs très silencieuse à ce sujet.

La suite après cette publicité

Un proche des Bleus a d’ailleurs parlé de gâchis à L’Équipe. Bref, le cas Pogba agite l’équipe de France en coulisses, après l’affaire du marabout l’an dernier. Son entourage travaille afin de préparer sa défense. D’ailleurs l’un de ses proches a confié à L’Equipe : «Paul est tout sauf un tricheur. Je le vois travailler depuis des années. Je ne peux pas imaginer une seule seconde, le connaissant, qu’il l’ait fait de manière intentionnelle. Paul est très pieux, et dans ces situations, il s’en remet à sa croyance.» On le dit toutefois très touché par cette nouvelle polémique.