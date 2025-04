Lamine Yamal explose Kylian Mbappé, l’Europe s’incline devant le sacre de Liverpool

Avantage Lamine Yamal

C’est ambiance détente pour ce super Barça comme l’explique Mundo Deportivo. Ce trophée a fait un bien fou à l’équipe, plus motivée que jamais pour réaliser le triplé. Le Barça a remporté tous ses Clasicos cette saison et s’avance plus que jamais confiant pour le prochain du 11 mai. Surtout qu’il compte dans ses rangs la bête noire de Mbappé, Lamine Yamal. Comme le fait remarquer Sport et AS, les deux se sont affrontés quatre fois jusqu’à présent, quatre victoires du crack de 17 ans. Il y a eu cette victoire en demi-finale de l’Euro 2024. Il y a eu le premier Clasico cette saison en Liga avec la gifle 4-0. Ensuite, le 5-2 en Supercoupe d’Espagne et donc la finale de Coupe du Roi récemment. Chaque fois, Lamine Yamal s’est montré décisif. Il reste encore deux rendez-vous entre les deux hommes à venir cette saison, avec la Liga et la Ligue des Nations.

Le 20e pour les Reds

Avec cette victoire 5-1 contre Tottenham, Liverpool est devenu le nouveau champion de Premier League. Le club a fêté ce titre comme il se doit comme le met en avant sur sa Une le Daily Mirror. C’était l’euphorie à Anfield, à l’occasion de ce 20e titre de l’histoire du club. Joueurs comme coach, tous ont reconnu que le moment où ils sont arrivés au stade en bus était complètement fou comme le montre le Daily Star. Il était impossible de perdre ce match avec cette ambiance selon Arne Slot. D’ailleurs, c’est le coach néerlandais qui est mis à l’honneur. Savoir qu’il fait partie de l’histoire du club l’enchante. Comme Klopp l’a fait avant lui, il a décidé de faire chanter le nom de ce dernier en son honneur, conscient que c’est en partie garce à son travail qu’il a pu accomplir cet exploit. Il n’est que le cinquième entraîneur à remporter la Premier League lors de sa première saison, les quatre autres étant José Mourinho, Carlo Ancelotti, Antonio Conte et Manuel Pellegrini. L’Équipe salue son travail. Le journal Sport tout comme Le Corriere dello Sport félicite Liverpool. Les Reds ont scellé le 20e titre de leur histoire, revenant à égalité avec Manchester United.

La sortie lunaire de Ruben Amorim

Alors que Liverpool est à la fête, c’est beaucoup moins joyeux pour les Red Devils. Rasmus Hojlund a sauvé les siens en égalisant sur le fil 1-1 contre Bournemouth. Toujours 14e, United connaît sa pire saison depuis 1973-1974. Ruben Amorim, qui ne compte que 6 victoires en PL depuis sa prise de fonction, a pourtant une ambition démesurée : « Nous avons un objectif ultime qui est de gagner la Premier League. Et encore une fois, je ne suis pas fou, je sais que ce ne sera pas l’année prochaine, mais nous essayons de construire quelque chose. » Prochain rendez-vous prévu le 1 mai contre Bilbao en Ligue Europa.