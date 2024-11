Frank Lampard signe à Coventry City

Frank Lampard retrouve un banc. L’ancien joueur et entraîneur des Blues est officiellement le nouveau coach de Coventry City, club de Championship. Il s’agira de son quatrième club en tant qu’entraîneur principal après Derby County (2018-2019), Chelsea (2019-2021, puis 2023 en tant qu’intérimaire) et Everton (2022-2023). Il s’engage à Coventry jusqu’en 2027.

« Coventry City est heureux d’annoncer la nomination de Frank Lampard en tant que nouvel entraîneur principal du club. L’homme de 46 ans a signé un contrat de deux ans et demi avec les Sky Blues et prendra les rênes de l’équipe première, ce samedi, contre Cardiff City », a communiqué le club anglais. Doug King, propriétaire et président exécutif de Coventry City, s’est quant à lui félicité de l’arrivée de l’ex-international anglais. « Frank a fait ses preuves en Championship et sait ce qu’il faut faire dans cette ligue pour réussir. Son expérience à Chelsea et à Everton lui permettra d’apporter à notre équipe talentueuse une compréhension claire de ce qui est nécessaire pour réussir au plus haut niveau que nous, en tant que club, nous efforçons d’atteindre. »