Real Madrid : aucune prime en cas de titre cette saison

Conséquence de la crise sanitaire et donc financière qui touche presque tous les clubs, le Real Madrid n’offrira pas de primes à ses joueurs en cas de titre en championnat ou en Ligue des champions. Comme l'année dernière.

Selon les informations de Marca, comme la saison dernière, les joueurs du Real Madrid ne toucheront aucune prime en cas de titre. L'objectif prioritaire des dirigeants du Real Madrid en ce moment est d’atteindre l’équilibre budgétaire. En interne, on estime que cette décision est logique étant donné que le club négocie depuis plusieurs mois une réduction de salaire pour les employés et joueurs. Les pertes liées à la billetterie surtout en C1 sont colossales pour les Merengues qui auraient déjà touché plus de 40 millions d’euros pour les huitièmes et quarts de finale sans les huis-clos.