Arsenal : enquête autour d'un pari suspect sur un carton jaune de Granit Xhaka

Selon les informations du Daily Mail, un carton jaune reçu par le milieu de terrain d’Arsenal, Granit Xhaka lors de la victoire des Gunners face à Leeds en décembre dernier (4-1), a fait l’objet d’une enquête en raison d’un pari sportif jugé suspect. La fédération anglaise de football aurait mené une enquête de six mois au sujet de ce carton jaune et suite à cela les autorités britanniques ont été saisies.

La suite après cette publicité

Un homme a parié environ 60 000 euros sur le fait que le Suisse de 29 ans allait recevoir sur un carton jaune dans les dix dernières minutes de la rencontre, l’individu a ainsi remporté son pari et empoché aux alentours de 300 000 euros. Selon le média britannique, l’enquête ne viserait pas directement Arsenal, ni l’international suisse. La saison dernière Xhaka a disputé 30 matches avec Arsenal, inscrit un but et délivré deux passes décisives. Il a également reçu dix cartons jaunes et a été expulsé à deux reprises.