Coup de froid sur le transfert de Jadon Sancho à MU

Depuis lundi, tout semblait s'accélérer au sujet du transfert de Jadon Sancho, priorité de Manchester United sur le mercato estival. L'Anglais de 20 ans, qui a fait son trou au Borussia Dortmund depuis son arrivée il y a trois ans en provenance de Manchester City, est pourtant encore bien loin de revêtir le maillot des Red Devils.

Selon The Athletic, les deux clubs ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'indemnité de transfert, alors que les derniers échos portaient sur un montant de 120 M€ bonus compris. Les dirigeants mancuniens trouvent ce montant irréaliste et ne mettront pas une telle somme sur la table. La date butoir du 10 août instaurée par le BVB, pour pouvoir se retourner sur le marché, n'est pas non plus considérée comme viable. Enfin, aucun accord n'a été trouvé non plus avec le joueur sur les conditions salariales, MU ne voulant pas créer de déséquilibres financiers trop grands dans son vestiaire. On est donc encore loin de l'issue de ce feuilleton, même si Manchester United garde la volonté de recruter l'international anglais.