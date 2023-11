Almamy Touré rebondit en deuxième division allemande

Sans club depuis son départ de Francfort à l’issue de son contrat l’été dernier, le latéral droit malien Almamy Touré a enfin trouvé un point de chute, toujours en Allemagne, mais pas en Bundesliga. En effet, l’ancien Monégasque rebondit du côté de Kaiserslautern, actuel 10e de la deuxième division allemande. Un joueur d’expérience pour les Rote Teufel, lui qui a 161 matches en pro entre l’ASM et l’Eintracht.

«Je suis heureux d’être ici et qu’un club de tradition comme le 1. FC Kaiserslautern me permette de revenir dans le football professionnel allemand. C’est une adresse de choix où j’espère retrouver ma force d’antan le plus rapidement possible. Je veux rendre la confiance placée en moi par la performance et réaliser une saison réussie avec l’équipe», a déclaré l’international des Aigles (1 sélection).