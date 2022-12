CdM 2022, Maroc : Walid Regragui donne des nouvelles de Nayef Aguerd

Sorti sur blessure face à l'Espagne lors des 8es de finale de la Coupe du Monde, Nayef Aguerd est toujours très incertain pour le quart de finale du Maroc face au Portugal. Un forfait serait un très gros coup dur pour les Lions de l'Atlas tant son duo avec Romain Saiss depuis le début de la compétition rassure. En conférence de presse, Walid Regragui a entretenu le flou sur la blessure de son joueur.

«C'est vrai qu'on a beaucoup de blessures, de malades depuis le début de la compétition. Tout le monde n’est pas à 100%. Concernant Nayef Aguerd, on va attendre demain pour trancher sur son cas. Mais on a 26 joueurs dans notre liste, c'est ce que je dis. Si on a un blessé, un autre entrera et donnera tout pour l’équipe. Dari, Banoun, El Yamiq peuvent faire le job en défense central aussi.»

