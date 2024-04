PSG : Lucas Hernandez et Marquinhos préviennent déjà le Barça !

Présents en zone mixte après la défaite du PSG face au FC Barcelone (2-3), Lucas Hernandez et Marquinhos n’ont pas souhaité céder à la panique avant le quart de finale retour, mardi prochain, en Catalogne. Malgré ce résultat décevant plaçant le club de la capitale dos au mur, les deux défenseurs parisiens ont, en effet, affiché une confiance certaine. «Ce sont des petits détails mais je suis sûr que le coach va analyser ça, on va en parler. C’est quelqu’un qui dit la vérité dans le vestiaire. On va en parler. On a déjà discuté. Il y a avait la frustration du résultat, c’est normal mais tout le monde est encore motivé pour aller chercher cette victoire là-bas. La remontada au Barça ? Il faut y aller (sourires), il n’y a plus le choix», a notamment déclaré le Brésilien de 29 ans.

Des propos similaires à ceux tenus par l’international français. «Je pense que c’est un match qui s’est joué à des petits détails et ce soir les petits détails ont penché de leur côté, surtout avec ce troisième but de Barcelone sur corner. Je pense que c’est un but qu’on peut éviter mais c’est le résultat, c’est le football. Maintenant, on doit aller à Barcelone pour renverser la situation et nous qualifier. On doit avoir cette concentration, même sur corner. Je le répète, ce troisième but nous fait très mal mais la qualification reste ouverte et je suis sûr qu’avec cette équipe et le coach qu’on a qu’on va aller chercher cette qualification à Barcelone». Pour rappel, aucun club français ayant perdu un match aller à domicile n’a réussi à se qualifier pour le tour suivant en Ligue des Champions…