EdF : le discours Désiré Doué pour son anniversaire

Arrivé au PSG à l’été 2024 comme un espoir prometteur, Désiré Doué est devenu en quelques mois l’un des meilleurs joueurs de la planète. Vainqueur de la Ligue des Champions samedi dernier, en étant double buteur en finale qui plus est, le tricolore a été élu meilleur jeune joueur du tournoi par l’UEFA. Avant cela, ses belles performances avaient déjà permis de lui ouvrir les portes de l’équipe de France en mars dernier, et de disputer ses premières minutes en Bleus. De nouveau convoqué par Didier Deschamps pour le final four de la Ligue des Nations, l’ancien joueur de Rennes a pu fêter son anniversaire avec le groupe ce lundi soir.

Le Français a fêté ses 20 ans ce 3 juin. Et l’intéressé n’a pas pu éviter le petit discours associé devant le reste de l’équipe : «merci beaucoup pour ce magnifique gâteau, merci à tous de m’avoir souhaité mon anniversaire aujourd’hui. J’ai 20 ans, je suis très très content de tout ce qui se passe aujourd’hui, très content d’avoir été appelé. Merci coach, merci tout le monde, merci Momo (Sanadji, l’officier de sécurité des Bleus). » Une année pleine de succès sur le plan footballistique.