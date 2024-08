Bordeaux dévoile son groupe pour la National 2

Les Girondins de Bordeaux s’apprêtent à enfin débuter leur saison 2024-2025… en National 2. Les Bordelais seront opposés ce samedi soir au Stade Poitevin. Afin de ne pas déclarer forfait, le club girondin a dû réaliser un recrutement de dernière minute. Le tout, sous la houlette de John Williams et de Bruno Irlès, respectivement nouveau directeur sportif et nouvel entraîneur de Bordeaux. C’est ainsi que 24 joueurs ont pu être recrutés pour l’équipe première, en N2, mais également pour la réserve, en National 3.

Glenn Younousse (20 ans), Whissy Ndong (18 ans), Noah Ramon (19 ans) et Jean Grillot (18 ans) ont décidé de rester et se sont engagés pour une saison. Onze nouveaux joueurs sont arrivés, dont Lassana Diabaté (21 ans), passé par Valenciennes et Yanis Merdji (30 ans), qui a disputé près de 180 matches de Ligue 2. Enfin, des anciens joueurs ont fait leur retour comme Over Mandanda (25 ans), le frère de Steve et qui est passé par le centre de formation du Haillan. Enfin, Rio Mavuba et Paul Baysse ont décidé de signer une licence pour " donner un coup de main " à Bordeaux en cas de besoin.