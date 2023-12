La descente aux enfers de Fredy Guarín continue

Aujourd’hui retraité, Fredy Guarín a laissé derrière lui une carrière pour le moins riche en émotions. De la Colombie à l’Italie, en passant par la France ou encore le Brésil et le Portugal, l’ancien milieu de terrain aura vadrouillé un peu partout. Malheureusement, ce dernier ne s’entend plus vraiment avec sa famille, surtout depuis qu’il avait été accusé de violences domestiques contre ses parents à l’époque. Et les fêtes de Noël n’ont rien arrangées.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du FC Porto, les larmes aux yeux, a expliqué que sa famille ne l’avait pas laissé entrer dans sa maison pour fêter Noël. «On m’a refusé l’entrée chez moi quatre ou cinq fois. La maison que j’ai achetée avec mon propre argent, ils ne me laissent pas entrer. (…) Ma belle-mère, ma fille, qui sont des gens que j’aime de tout mon cœur, m’ont poignardé dans le dos», dit-il, ému. En conflit avec sa famille, Fredy Guarín a également expliqué être «fatigué des gens qui profitent de ses faiblesses». Une situation qui semble difficilement arrangeable…