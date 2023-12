La famille de Lavezzi met les choses au clair !

L’affaire Lavezzi est toujours aussi floue. En Argentine, les médias ne cessent de remuer le couteau dans la plaie. Et sans mauvais jeu de mots, Clarin expliquait que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait été blessé à l’arme blanche il y a quelques jours seulement. Depuis, plusieurs démentis. Des proches de Lavezzi expliquant même qu’il s’agissait d’un accident domestique puisqu’il se serait blessé en voulant changer une ampoule, comme l’explique TyC Sports.

La suite après cette publicité

Mais voilà que sur Instagram, Diego, le frère d’Ezequiel Lavezzi, a expliqué que ce dernier allait bien. «Pour tous ceux qui se sont inquiétés de la santé de mon frère, je tiens à vous remercier et à vous dire que Pocho se porte bien et se remet de cet incident domestique. Merci». Même son de cloche ou presque pour Tomas, fils de l’ex-attaquant du PSG, qui écrit sur une story : «Arrêtez d’inventer des versions, parce qu’il y a une famille derrière». Pour rappel, Ezequiel Lavezzi a quitté l’Uruguay et se trouverait désormais pris en charge à Rosario, en Argentine, selon le média Olé.