Florian Thauvin courtisé par deux nouveaux clubs européens

L’aventure de Florian Thauvin au Mexique ne s’est pas passée comme prévu. Les Tigres ne voulaient plus de lui, qui touche un gros salaire. L’ancien de l’OM a vu son contrat être résilié de manière unilatérale. Le champion du monde 2018 s’était présenté au centre d’entraînement, mais l’accès lui a été refusé. Mais ces dernières heures, la presse mexicaine assurait que les Tigres et l’attaquant de 30 ans avaient enfin trouvé un accord. Florian Thauvin pouvait alors partir vers de nouveaux horizons.

L’ex-Phocéen avait d’abord été annoncé du côté de l’Olympique de Marseille pour un retour, mais cette piste a rapidement été avortée. Pareil pour l’Olympique Lyonnais, dont certains médias mexicains annonçaient un intérêt, mais l’information a été démentie par Jean-Michel Aulas, en personne. «J’espère que vos autres infos sont mieux recoupées (j’ai un doute). Ne croyez pas bêtement tout ce que vous lisez sur internet», avait répondu le président de l’OL à un journaliste, sur son compte Twitter.

Deux clubs européens veulent Florian Thauvin

Plusieurs clubs espagnols, dont Valence et le Celta de Vigo pensaient très sérieusement à lui offrir un contrat, à l’instar de quelques clubs américains, en MLS. Mais selon nos informations, Florian Thauvin a déjà recalé des offres de plusieurs clubs exotiques. En Italie, l’Udinese, actuellement septième de Serie A, souhaite l’enrôler. À l’instar de l’Olympiakos, en Grèce, également partant pour récupérer le champion du monde 2018.

Au sortir de son imbroglio administratif et juridique, le Français de 30 ans doit maintenant se trouver un club. Florian Thauvin garde une belle cote, même si ses prestations au Mexique n’ont pas été convaincantes en Liga MX, lui qui a inscrit seulement 8 buts et délivré 5 passes décisives en 38 rencontres, et ne jouait pratiquement plus depuis plusieurs semaines. Le tout en alternant méforme et passages à l’infirmerie. Dans la foulée, les Tigres de Monterrey ont pu enregistrer l’arrivée de son remplaçant, Nicolas Ibañez.