Des clubs français et européens se positionnent déjà sur Florian Thauvin !

Fin d’aventure tendue pour Florian Thauvin au Mexique. Après avoir été libéré de son contrat par les Tigres, l’ancien de l’OM ne compte pas se laisser faire. Visiblement, son contrat a été résilié de manière unilatérale, et hier, le champion du monde 2018 s’est présenté au centre d’entraînement… mais l’accès lui a été refusé. Tout indique que l’ex Marseillais va maintenant devoir saisir la commission des litiges de la fédération mexicaine et il pourrait même saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Alors qu’un sacré bourbier administratif et juridique s’annonce, le Français doit surtout se trouver un club. Et visiblement, il a une belle cote, même si ses prestations au Mexique n’ont pas été convaincantes, lui qui a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 38 rencontres, et ne jouait pratiquement plus depuis des semaines. En Europe notamment…

Selon les informations de TV Azteca, plusieurs écuries du Vieux Continent sont intéressées. Et l’Olympique Lyonnais en ferait partie. Le média indique que les Lyonnais sont ainsi très intéressés par ses services et le voient comme un renfort sérieux pour tenter d’inverser la tendance et se frayer une place en haut de tableau.

Flotov est aussi suivi en Espagne, où Valence et le Celta de Vigo pensent très sérieusement à lui offrir un contrat selon le média mexicain. Enfin, plusieurs franchises de MLS dont les noms n’ont pas fuité sont aussi une option pour l’avenir de Thauvin, avec la possibilité de décrocher un contrat de franchise player et conserver de sacrés émoluments. Affaire à suivre…