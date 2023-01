Tigres : Florian Thauvin ne compte pas se laisser faire !

La suite après cette publicité

L’annonce est tombée hier, en début de soirée, heure française. «Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur, Florian Tristán Mariano Thauvin. Nous remercions Florian pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l’année et demie qu’il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets».

Après seulement 38 matches (8 buts, 5 passes décisives) en un an et demi, Florian Thauvin (29 ans) a été mis à la porte par le club mexicain des Tigres. Le départ du Français n’est pas une véritable surprise puisque les médias mexicains avaient annoncé un tel scénario depuis quelques jours. La raison était simple : suite au recrutement de l’Argentin Nico Ibáñez, les Tigres devaient se séparer d’un joueur non formé au Mexique. C’est donc tombé sur le joueur le mieux payé du championnat.

Accès au centre d’entraînement refusé

Décevant de par son rendement, Thauvin se savait menacé. Mais ce qui a surpris tout le monde, c’est que l’annonce des Tigres ne mentionne pas d’accord commun pour cette résiliation. Preuve en est : ESPN annonce que Thuavin s’est présenté ce matin au centre d’entraînement des Tigres, un peu avant 9h30. Le Milieu offensif était accompagné de son avocat et s’est vu refuser l’accès au centre d’entraînement. André-Pierre Gignac est alors venu discuter brièvement avec son ex-partenaire avant de s’entretenir avec sa direction. Thauvin, lui, n’a pas cherché à faire de scandale et est reparti avec son représentant.

Sans doute est-il venu pour faire simplement constater son incapacité à exercer son métier. Car ESPN ajoute que le Français, qui ne s’est toujours pas exprimé, conteste l’argument évoqué par les Tigres pour justifier son licenciement. Visiblement prêt à se battre juridiquement, l’ancien Marseillais va maintenant devoir saisir la commission des litiges de la fédération mexicaine et pourrait même saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS). De son côté, le club mexicain ne semble pas perturbé. Thauvin parti, Ibáñez va pouvoir être enregistré et certains médias indiquent que les Felinos vont même recruter Diego Lainez pour 7 millions de dollars.