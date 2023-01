Tigres : ça commence à sentir très mauvais pour Florian Thauvin !

La suite après cette publicité

Une aventure dans un championnat dit exotique, c’est souvent tout ou rien. André-Pierre Gignac est devenu un dieu vivant au Mexique par exemple. Et nul doute que Florian Thauvin voulait suivre se straces en débarquant aux Tigres en 2021. Seulement, l’ailier connaît une aventure mexicaine bien différente et moins réussie que celle de son coéquipier… Il y a quelques semaines, la presse mexicaine évoquait même un départ et affirmait même qu’un retour à l’OM était possible…

Il faut dire que l’ancien de l’OM est le joueur le mieux payé du championnat mexicain, et que les attentes étaient énormes. Surtout que contrairement à l’autre ancien phocéen, il était arrivé en Liga MX à un âge relativement jeune. Cette saison, il n’est même plus vraiment totalement titulaire et il n’a pas joué lors des deux dernières apparitions de son club en championnat de clausura, face à Santos Laguna et Pachuca.

Un départ imminent

Et le voilà donc logiquement encore à la une de bon nombre de publications du pays latino-américain. Il faut dire que ces dernières semaines, il y a eu du changement aux Tigres. Diego Cocca a pris la place de Miguel Herrera sur le banc, et il ne compte pas sur le Français. Dans le même temps, le club a recruté l’attaquant argentin Nico Ibáñez, qui vient non seulement ajouter une concurrence supplémentaire devant pour Flotov, mais pourrait directement sceller son avenir.

Effectivement, le club a déjà complété les places autorisées pour les joueurs étrangers - 10 au total - et doit se séparer d’un joueur non-mexicain pour enregistrer sa nouvelle recrue. Tous les médias locaux, comme TV Azteca, sont unanimes : l’ancien international tricolore, qui aura marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 38 matchs au Mexique, va prendre la porte. Encore faut-il lui trouver un point de chute…