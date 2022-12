Mercato : Florian Thauvin serait tout proche du départ !

La suite après cette publicité

Florian Thauvin refait parler de lui. Parti de l’Olympique de Marseille libre de tout contrat en 2021, le champion du monde 2018 avait choisi de suivre les pas d’André-Pierre Gignac. Recruté par les Tigres de Monterrey, le gaucher est arrivé au Mexique avec l’envie de vivre la même folle aventure que vit APG depuis 2015. Mais si l’ancien attaquant de l’OM est aujourd’hui pleinement satisfait de son choix, pas sûr que Thauvin puisse en dire pareil. En termes de qualité de vie, Thauvin et sa famille ont sans doute eu ce qu’ils voulaient, mais sur le terrain ce n’est pas la même histoire. C’est simple : depuis son arrivée chez les Felinos, le Français a marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives en 38 rencontres, toutes compétitions confondues. Un bilan un peu léger pour le joueur le mieux payé du championnat mexicain (5 M€ par saison). À la fin de sa première saison au Mexique (5 buts, 3 assists en 27 rencontres), l’ancien ailier phocéen avait reçu le soutien de Gignac.

« Le premier match avec nous, il était bien, il avait du gaz. Lors d’un match (contre les Pumas de Mexico le 25 septembre, ndlr), à la 15e minute, il se pète sur un sprint. Il faut savoir aussi que, un match sur deux, on joue à un horaire différent, que les équipes choisissent. Par exemple, si tu joues contre les Pumas, à Mexico, c’est le dimanche, à midi, sous 40° et avec 1 500 mètres d’altitude. Tu as aussi des matchs à Mazatlàn où tu es au niveau de la mer avec un taux d’humidité de 90%. Donc l’adaptation est compliquée. Moi, quand je suis arrivé, je n’arrivais pas à respirer quand on jouait en altitude, il me fallait cinq minutes après un effort de 30 mètres. Mais Flo, il est là ! Il a faim. Il est heureux. Le talent, il l’a. Lors des matchs importants, il a été présent. »

À lire

Florian Thauvin au cœur d'une polémique sur les Marseillais

Un prêt à l’OM évoqué

Mais aujourd’hui, c’est plus difficile de défendre Thauvin. Et ce lundi, le média mexicain Debate lâche une petite bombe en affirmant que Thauvin serait tout proche de la sortie. Ses dirigeants ne seraient plus convaincus à l’idée de le conserver en 2023. Le club pensait que l’arrivée du nouveau coach, Diego Cocca, allait lui permettre de le relancer. En vain. Le technicien argentin ne serait d’ailleurs pas contre le départ du Français pour attirer d’autres renforts.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2026, Thauvin pourrait donc être envoyé en prêt. Et là, Debate crée la surprise en affirmant qu’un prêt à l’OM serait une possibilité ! Certes, Thauvin connait le club phocéen par coeur et il coûterait moins cher qu’un transfert, mais il y a de quoi s’interroger sur cette information. Car les supporters marseillais n’ont peut-être pas oublié les propos polémiques tenus par le joueur sur la cité phocéenne. Et il serait très surprenant de voir Thauvin revenir dans un endroit où sa cote n’est plus au beau fixe…