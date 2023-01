L’OM a fait son choix pour Florian Thauvin

La suite après cette publicité

Hier, les Tigres ont officialisé le départ de Florian Thauvin (29 ans) via un communiqué de presse. «Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur, Florian Tristán Mariano Thauvin. Nous remercions Florian pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l’année et demie qu’il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets.»

Libre et sur le marché, le Français va pouvoir se mettre en quête d’un nouveau challenge. Mais un retour du côté de l’Olympique de Marseille n’est visiblement pas à l’ordre du jour. En effet, La Provence écrit ce mardi que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ne cherche pas du tout à le faire revenir. Le champion du monde 2018, qui a quitté libre l’OM, devrait donc poursuivre sa carrière ailleurs.

À lire

Les Tigres annoncent le départ de Florian Thauvin !