Les Tigres annoncent le départ de Florian Thauvin !

En 2021, Florian Thauvin avait choisi de ne pas prolonger son contrat avec l’Olympique de Marseille pour aller vivre une nouvelle expérience à l’étranger. Comme André-Pierre Gignac, le milieu offensif avait choisi le Mexique et les Tigres de Monterrey. Un choix de vie, mais aussi financier puisque « Flotov » était devenu le joueur le mieux payé de la Liga MX.

Sauf que l’aventure outre-Atlantique ne s’est pas passée comme prévu. Avec 8 buts et 5 passes décisives en 38 matches, toutes compétitions confondues, Thauvin n’a pas vraiment répondu aux énormes attentes placées en lui. Et c’est un point du règlement du championnat mexicain qui a scellé son sort. Annoncé sur le départ, Thauvin vient d’être libéré de son contrat par son club.

Une expérience décevante au Mexique

«Le Club Tigres informe que la décision a été prise de mettre fin à la relation contractuelle avec le joueur, Florian Tristán Mariano Thauvin. Nous remercions Florian pour les efforts et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de l’année et demie qu’il a passée avec nous et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs projets», indique le communiqué.

Pour expliquer ce départ soudain, outre les performances décevantes du Français, c’est le recrutement de l’attaquant argentin Nico Ibáñez qui a tout déclenché. Les Tigres se devaient de libérer un joueur étranger parce qu’il avait rempli son quota de places autorisées pour les joueurs étrangers (10 en tout). Il devait donc se séparer d’un joueur non-mexicain pour enregistrer sa nouvelle recrue. Et c’est Thauvin qui en a donc fait les frais.