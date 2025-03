Liverpool-PSG : les compositions officielles

C’est l’heure pour Paris. Battu en fin de rencontre à l’aller (0-1) malgré 27 tirs à 2, le PSG se rend à Anfield et va tenter de renverser Liverpool en 8es de finale retour de la Ligue des champions (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Les hommes de Luis Enrique sont en quête d’exploit puisqu’il faut absolument gagner chez les Reds pour espérer poursuivre la compétition. Tout autre résultat et Liverpool filera en quarts de finale.

Pour cette rencontre, Arne Slot enregistre le retour de Gakpo mais aligne le même onze qu’à aller avec Szoboszlai en soutien de Jota avec Salah et Diaz. Gravenberch et Mac Allister évolueront dans l’entrejeu avec Van Dijk et Konaté en défense centrale et Alexander-Arnold et Robertson sur les côtés devant Allison. De son côté, Luis Enrique a tout son groupe à disposition et comme son vis-à-vis, il remet le onze du match aller avec une attaque composée de Barcola, Dembélé et Kvaratskhelia. Au milieu, Vitinha est accompagné de Neves et Ruiz alors que derrière c’est du classique puisque Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes sont titulaires devant Donnarumma.

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson - Mac Allister, Gravenberch - Salah, Szoboszlai, Diaz - Jota.

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.