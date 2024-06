Qualifs CdM 2026 : le Maroc s’impose dans la douleur, la Côte d’Ivoire enchaîne

Au lendemain des succès de la Guinée, du Ghana, du Bénin et de l’Égypte combinés au nul du Sénégal, les éliminatoires de la zone Afrique comptant pour le Mondial 2026 s’enchaînaient, ce vendredi, avec trois autres rencontres au programme dont une confrontation alléchante entre le Maroc et la Zambie. Aux commandes du groupe E grâce à une victoire lors de son entrée en lice dans cette campagne, la sélection marocaine retrouvait son dauphin à Agadir dans l’optique d’enchaîner avec un nouveau succès pour faire oublier sa terrible désillusion en Coupe d’Afrique des Nations. Portés par leurs individualités, les demi-finalistes du Mondial 2022 ont pris la rencontre par le bon bout. Pris de vitesse par En-Nesyri, Sunzu a commis l’irréparable dans sa surface en bousculant l’attaquant de Séville et en concédant un penalty transformé in extremis par Ziyech après seulement 5 minutes de jeu.

Idéalement entrés dans leur match, les joueurs de Regragui ont poussé pour se mettre à l’abri avant de lever quelque peu le pied dans le dernier tiers du premier acte. Si les Chipolopolos ont montré des signes de révolte, Bounou a veillé au grain pour préserver l’avantage des siens. Dans l’obligation de se surpasser en seconde période, l’équipe dirigée par Avram Grant a fait pâle figure, éprouvant de grandes difficultés à imposer son jeu. Longtemps maladroits dans les 20 derniers mètres, les Marocains ont doublé la mise suite à un très bon travail de Brahim Díaz avec à la conclusion Ben Seghir, pour son premier but en sélection. Si Chilufya a profité du laxisme défensif marocain pour relancer le suspens, les Lions de l’Atlas ont résisté jusqu’au bout pour sécuriser les trois points. Avec ce deuxième succès en autant de rencontres, le Maroc prend ses distances sur la Zambie.

La Côte d’Ivoire solide, le Nigéria dans la douleur

Champion d’Afrique en titre, la Côte d’Ivoire défiait le Gabon au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo, un rendez-vous décisif pour deux équipes aux coudes à coudes dans le groupe F. Toujours invaincus depuis la prise de fonction d’Emerse Faé en lieu et place de Jean-Louis Gasset, les Elephants avaient pour seul et unique objectif de prolonger leur belle série face à des Panthères qui enregistraient un retour de poids, celui d’Aubameyang. Bousculée par son adversaire, l’attaque la plus prolifique du continent africain (11 buts en 2 matchs) a toutefois répondu présente à l’image de cette frappe limpide de Fofana à l’entrée de la surface pour mettre les Ivoiriens sur les bons rails. Dominatrice, la Côte d’Ivoire a maîtrisé son sujet en seconde période pour l’emporter d’une courte tête (1-0) afin de conforter son leadership dans ces qualifications. De son côté, le Gabon reste sous la menace du Kenya et du Burundi.

Enfin, il fallait prendre la direction d’Uyo pour assister au duel entre le Nigéria et l’Afrique du Sud. Une affiche aussi intéressante qu’indécise sur le papier dans la mesure où les deux nations africaines surfent sur une dynamique similaire et ambitionnent de part et d’autre de prendre la tête du groupe C occupée par le Lesotho, tombeur plus tôt dans la journée du Zimbabwe. Si les Super Eagles ont abordé cette partie avec le statut de favori, les hommes d’Hugo Broos ont fait déjouer les pronostics grâce à Zwane au terme d’un splendide slalom. D’entrée de jeu en seconde période, le jeune Dele-Bashiru a répondu à l’ouverture du score du vétéran sud-africain pour permettre au Nigéria d’accrocher le point du nul en l’absence de son serial buteur Osimhen. Les hommes de Finidi George calent à la cinquième place, à une unité de leurs adversaires du soir et à deux longueurs du Rwanda, classé deuxième.

Les résultats complets du multiplex

Maroc 2-1 Zambie : Ziyech (5e), Ben Seghir (67e) / Chilufya (80e)

Côte d’Ivoire 1-0 Gabon : Fofana (36e)

Nigéria 1-1 Afrique du Sud : Dele-Bashiru (46e) / Zwane (29e)