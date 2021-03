Tous les maillots de l'équipe de France à l'Euro

À quelques mois de l’Euro 2021, nous vous proposons un retour sur tous les maillots qui ont accompagné l’équipe de France lors des différentes éditions de la compétition continentale européenne.

Coupe d’Europe des Nations 1960

En juillet 1960, se déroule en France la toute première édition de la Coupe d’Europe des Nations organisée par l’UEFA. La formule de la compétition était à l'époque un peu spéciale puisque seules 17 équipes ont participé à la phase préliminaire, qui se résumait à des éliminatoires en match aller-retour. Grâce à leur succès contre la Grèce et l'Autriche, les Bleus se sont qualifiés pour le dernier carré et la phase finale qu'ils ont organisé chez eux. Les hommes d'Albert Batteux échouent en demi-finale face à la Yougoslavie (4-5).

L’équipe de France arbore à l’époque un maillot bleu roi à manches longues avec un col polo. On retrouve le coq, l'emblème des Bleus, cousu au niveau du coeur. Un short blanc et des bas rouges complètent l’ensemble. Contre la Yougoslavie, qui jouait aussi en bleu, les Français ont joué avec une tenue rouge.

Championnat d’Europe des Nations 1984

Après une longue période de disette, le retour de l’équipe de France dans la compétition continentale européenne, dont le nom a changé en 1968 et dont la formule a également évolué en 1980 avec désormais huit équipes qualifiées pour la phase finale et une phase de poules avant les demi-finales, est tonitruant. À domicile, la bande à Platini obtient le premier titre majeur de l’histoire de l’équipe de France de football en s'imposant (2-0) en finale contre l'Espagne après un parcours sans faute (5 victoires en 5 matches).

Les équipementiers sont désormais apparents sur les maillots des équipes de football et ceux des Français sont conçus par adidas depuis 1972. Pour l'occasion, la marque aux trois bandes lancent un maillot iconique, qui deviendra légendaire, avec une bande rouge au niveau de la poitrine, qui met en lumière le fanion de la FFF ainsi que le logo adidas. Sous cette bande rouge, on retrouve les trois fameuses bandes blanches qui complètent le design. Le maillot extérieur reprend le même design sauf que le blanc devient la couleur principale tandis que le bleu colore les trois bandes.

Championnat d’Europe des Nations 1992

Non qualifiée en 1988, la France, dirigée par Michel Platini, retrouve le championnat d'Europe en 1992 et termine à une décevante troisième place en phase de poules derrière le futur vainqueur, le Danemark.

En 1992, adidas innove pour le maillot des Bleus. On retrouve les fameuses trois bandes de la marque (deux rouges, une blanche) mais de chaque côté des épaules. Le maillot arbore aussi un dégradé de bleu sur les bandes verticales plus ou moins fines. Ce maillot ne restera pas dans le coeur des Français puisqu'il s'agit aussi de la tunique portée par les Bleus lors du célèbre France-Bulgarie de 1993. Ce maillot est donc, malgré lui, associé à la lose.

Euro 1996

Pour la première édition de l'Euro à 16 nations, qui a lieu en Angleterre, on retrouve des Bleus déterminés qui verront la route de la finale barrée par la République Tchèque, en demi-finale aux tirs au but.

Le drapeau tricolore est omniprésent sur cette tunique de 1996. On le retrouve au niveau des manches, sur le devant des épaules sous forme de frises latérales et sur le col polo. La tunique bleue ornée du légendaire coq doré fait ressortir l’inscription blanche « adidas », écrite en toute lettre au centre du maillot.

Cependant, les hommes d'Aimé Jacquet disputent la majorité de leurs matches avec leur maillot extérieur blanc, dont le design se rapproche de celui de 1992 à quelques différences près. Les bandes tricolores verticales descendent jusqu’aux côtes tandis que les bandes bleu-blanc-rouge sont visibles sur le col V, juste au-dessus du logo adidas.

Euro 2000

Après son succès lors de la Coupe du Monde 1998, les Bleus assument leur statut en s'imposant lors de l'Euro 2000 organisé aux Pays-Bas et en Belgique.

L’étoile dorée de champion du monde est fièrement apposée au-dessus de l’emblème français. On découvre un col polo qui se prolonge jusqu'à la bande horizontale rouge au niveau du torse. On notera également le nouveau logo adidas formée de trois bandes en diagonale.

Le maillot extérieur reprend des codes similaires même si la bande rouge est absente et que le col polo ne se prolonge pas. Les couleurs tricolores sont visibles sur les manches.

Euro 2004

Les terres portugaises n’ont pas porté chance aux Bleus, qui ont été éliminés à la surprise générale par la Grèce (0-1) en quart de finale.

Ce maillot nous laisse la sensation d’un t-shirt délavé notamment à cause de la bande rouge qui s'efface. Le bleu-foncé du maillot se rétrécit en bas du maillot tel un entonnoir. Le bleu peint sur les côtés en bas du maillot, est moins prononcé.

Le maillot extérieur blanc se scinde aussi en deux parties. Le col polo est bleu avec des contours rouges à l'avant tandis que les bandes tricolores des manches refont leur apparition le long des épaules.

Euro 2008

Après une finale de Coupe du monde en 2006, les hommes de Raymond Domenech finissent bon dernier du Groupe C de l'Euro 2008 derrière la Roumanie, l’Italie et les Pays-Bas.

Les bandes tricolores restent visibles sur le col et les épaules. La seule innovation concerne le graphisme style vague apportée à la classique bande rouge horizontale et aussi à quatre bandes grises. Les Bleus n'utilisent pas leur maillot extérieur rouge qui rendait hommage à celui de 1960.

Euro 2012

Après une Coupe du monde 2010 catastrophique, l’équipe de France enchaîne avec un Euro 2012 décevant avec une triste défaite (0-2) contre les futurs champions d’Europe espagnols en quart de finale.

Cet Euro constitue cependant une occasion en or pour Nike, le nouvel équipementier de la France depuis 2011. Le maillot domicile est inspiré de la marinière avec des lignes horizontales bleues avec deux nuances différentes. L’aspect doré est représenté à la fois sur le sigle Nike, sur l’écusson des Bleus, sur un bouton au niveau des manches et sur le col officier.

La sobriété prime sur ce maillot extérieur blanc et bleu marine. Les rayures sont réutilisées en bas des manches.

Euro 2016

Désormais dirigés par Didier Deschamps, les Bleus à domicile réalisent à un Euro 2016 solide soldé par une triste défaite (0-1) en finale contre le Portugal, en prolongations.

Les maillots français pour l’Euro 2016 font sûrement partie des plus beaux maillots de l’histoire de l’équipe de France. Le bleu-clair enveloppe la partie centrale de la tunique tandis qu’un bleu plus foncé se trouve sur les manches, derrière le col et sur les bandes latérales du maillot. La virgule Nike et le blason de l’équipe de France sont recouverts de blanc.

La tunique extérieure se pare des couleurs tricolores. Le blanc occupe une place centrale sur le maillot, la manche droite est bleue, la gauche est rouge. Du bleu marine apparaît sur la partie latérale en bas des manches, sur le logo Nike et le blason de la FFF.

Euro 2021

Lancés en retard, en septembre 2020, en raison de la pandémie de coronavirus qui a repoussé l'Euro en 2021, les maillots de l'équipe de France reprennent les codes des tuniques victorieuses du passé.

Nike est superstitieux en remettant au goût du jour la célèbre bande horizontale rouge d’adidas, synonyme de succès tricolores en 1998 et 2000 notamment. Le reste de la tunique arbore des bandes horizontales allant du bleu marine au bleu clair. Le blanc figure sur le coq gaulois avec les deux étoiles de champions du monde et sur la virgule Nike.

Le maillot extérieur est tout de blanc vêtu comme lors du Mondial 2018. Seuls changements notables, les trois bandes latérales qui rappellent étrangement son concurrent adidas. On découvre une inscription RF (République Française) à l’intérieur du maillot.