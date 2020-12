PSG - OL : les compositions sont tombées

La 14e journée de Ligue 1 s'achève en ce dimanche soir par un choc au sommet entre le deuxième, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais qui pointe à la quatrième position. A domicile, les Franciliens s'organisent en 5-3-2 avec Keylor Navas dans les buts derrière Alessandro Florenzi, Abdou Diallo, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Mitchel Bakker. Marco Verratti et Angel Di Maria accompagnent Leandro Paredes dans l'entrejeu tandis que Neymar et Moïse Kean sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, l'Olympique Lyonnais opte pour un 4-3-3 dans la continuité des dernières semaines. Anthony Lopes prend le rôle de dernier rempart et peut compter sur Léo Dubois, Marcelo Guedes, Jason Denayer et Maxwel Cornet en défense. Lucas Paqueta et Houssem Aouar accompagnent Thiago Mendes au cœur du jeu. Enfin, Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl-Toko Ekambi constituent le trio offensif.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions :

Paris Saint-Germain : Navas - Florenzi, Diallo, Danilo, Kimpembe, Bakker - Verratti, Paredes, Di Maria - Neymar, Kean

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Paqueta, Mendes, Aouar - Kadewere, Depay, Toko Ekambi