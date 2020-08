OL : positif au Covid-19, Houssem Aouar forfait face à Dijon

Convoqué par Didier Deschamps en équipe de France pour les rencontres face à la Suède et la Croatie en Ligue des Nations, Houssem Aouar (22 ans) pourrait bien renoncer au rassemblement des Bleus. Selon les informations de l'Equipe, le milieu lyonnais a été testé positif au Covid-19. L'ensemble du groupe professionnel de l'Olympique Lyonnais avait été testé mardi, aucun test positif n'avait alors été décelé.

Aouar présentait des symptômes cependant et a été testé une nouvelle fois jeudi. Les résultats ont été communiqués vendredi matin et ceux-ci se révèlent positifs pour le numéro huit rhodanien. L'intéressé est donc placé en quatorzaine et ne participera pas à la rencontre de ce soir face à Dijon (match à suivre en direct commenté sur notre live). Sa participation au rassemblement des Bleus parait compromise.