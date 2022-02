OGC Nice : Morgan Schneiderlin explique son retour en forme

Arrivé à l'OGC Nice à l'été 2020 en provenance d'Everton, Morgan Schneiderlin (32 ans) n'a pas connu une première saison tonitruante avec le Gym, loin s'en faut. Blessé en juillet dernier lors de la préparation estivale, le milieu de terrain international (15 sélections) s'est même vu, en début de saison, reléguer sur le banc des remplaçants par le nouvel entraineur des Aiglons, Christophe Galtier. Pourtant, depuis ce passage compliqué, celui qui a été formé à Strasbourg semble quelque peu revivre, en témoigne ses trois titularisations lors des quatre derniers matches. Un regain certain sur lequel le numéro 6 du club azuréen est d'ailleurs revenu, expliquant notamment comment il avait regagné la confiance de son coach.

La suite après cette publicité

«Je vous rassure, je ne l'ai pas harcelé (il sourit). Je sais simplement comment marche le foot et ce que veulent les coaches : un joueur performant, professionnel, qui se donne. On a eu une grosse discussion. Il m'a dit des choses, je lui en ai dit aussi. Je n'avais jamais toqué à sa porte avant qu'on se parle. Parce que, pour moi, ce qui fait la différence, c'est le terrain. Peut-être qu'on aurait dû échanger plus tôt pour briser la glace. Après la trêve internationale de novembre. Il a voulu m'encourager, me dire qu'il voyait ce que je faisais. Il a vu que j'étais investi, que je donnais tout à l'entraînement pour pousser les autres. À partir de cette discussion, les choses se sont faites naturellement. Le coach m'a donné du temps de jeu. J'espère que je lui ai donné satisfaction - je pense que oui - depuis quelques mois», a ainsi reconnu Schneiderlin dans un entretien accordé à L'Equipe.