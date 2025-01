EdF : Christophe Dugarry réagit au futur départ de Didier Deschamps

C’est l’information de ce mardi 7 janvier au soir. Didier Deschamps a décidé de quitter l’équipe de France au plus tard en 2026, après la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le sélectionneur doit annoncer publiquement sa décision demain sur TF1. Suite à cette nouvelle, il y en a un qui n’a pas boudé son plaisir. Vous l’aurez deviné, c’est Christophe Dugarry, le grand ami d’un certain Zinedine Zidane.

« C’est quand même bien d’avoir la confirmation. C’est une sage décision. C’est une sage décision entre un non-événement et une décision que l’on attendait. C’est quand même quelque chose… Je pense que c’est une sage décision. (…) Je n’ai rien envoyé du tout et je n’enverrai rien (à Zidane). Mais bien évidemment qu’on espère tous que ce sera lui après 2026. Et voilà… Mais c’est son choix et ce sera lié à des discussions avec lui". Mais c’est un souhait que j’ai moi, un souhait personnel que j’ai depuis longtemps. J’espère que ça arrivera un jour. Ce sera en 2026, je le souhaite du fond du cœur », a-t-il déclaré sur RMC Sport.