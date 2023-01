CHAN : le Maroc condamne les chants racistes des supporters algériens

Alors que le CHAN 2022 (Championnat d’Afrique des Nations) démarrait officiellement ce vendredi avec la rencontre Algérie - Lybie (1-0) en ouverture de bal, plusieurs scènes sont venues gâcher la fête dans les tribunes du Nelson Mandela Stadium de Baraki. En effet, plusieurs slogans racistes à l’encontre des supporters marocains ont été scandés tout au long du match par quelques supporters algériens. Ce samedi, la Fédération royale marocaine de football a tenu à réagir via un communiqué en dénonçant également un discours politique d’une personnalité lors de la cérémonie.

«La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) dénonce et condamne vivement les agissements malveillants et les manœuvres abjectes ayant émaillés l’ouverture de la 7éme édition du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN), vendredi 13 janvier 2023 en Algérie notamment suite au discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l’organisation des manifestations footballistiques sous l’égide de la Confédération Africaine de Football (CAF).

La FRMF rejette les propos racistes prononcés par des supporters présents à la cérémonie d’ouverture à l’égard du public marocain connu à travers le monde entier pour son civisme.», peut-on lire dans le communiqué. Pour rappel, le Maroc n’a pas pu se rendre en Algérie pour participer à la compétition, faute d’autorisation de survoler l’espace aérien algérien.

