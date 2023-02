EdF : Jérôme Rothen cartonne Raphaël Varane

La suite après cette publicité

À 29 ans et après presque dix ans passés en équipe de France, Raphaël Varane a décidé de prendre sa retraite internationale après 93 sélections. Champion du monde en 2018, finaliste du dernier Mondial et de l’Euro 2016, le défenseur tricolore tire sa révérence avec un palmarès exceptionnel. Mais cette décision ne convient pas du tout à Jérôme Rothen.

«Je trouve qu’à cet âge et quand tu joues dans un club qui te permet de rester au très haut niveau, tu as un devoir. C’est d’apporter ton talent à ton pays. (…) C’est un désastre d’entendre ça, de ne plus porter le maillot de la sélection à 29 ans. (…) C’est une fierté de représenter son pays. C’est un devoir de représenter son pays quand tu as 29 ans et que ton club te permet de rester au haut niveau. (…) Raphaël, n’oublie pas que tu as beaucoup apporté, mais là tu fais une connerie», a-t-il confié sur RMC Sport.

À lire

Équipe de France : qui pour remplacer Raphaël Varane ?