Stuttgart - Bayern Munich : les compositions sont tombées

La 16e journée de Bundesliga débute ce soir avec un duel intéressant entre le VfB Stuttgart et le Bayern Munich. A domicile, les Souabes optent pour un 3-5-2 avec Florian Müller dans les cages derrière Konstantinos Mavropanos, Hiroki Ito et Waldemar Anton. Les rôles de pistons sont assurés par Marc-Oliver Kempf et Tanguy Coulibaly tandis qu'on retrouve Atakan Karazor, Wataru Endo et Orel Mangala dans l'entrejeu. Enfin, Philipp Förster et Omar Marmoush sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De son côté, le Bayern Munich mise sur un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer comme dernier rempart derrière Benjamin Pavard, Niklas Süle, Lucas Hernandez et Alphosnso Davies. Marc Roca et Jamal Musiala assurent le double pivot tandis que Serge Gnabry, Thomas Müller et Kingsley Coman accompagnent Robert Lewandowski en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Stuttgart : Müller – Mavropanos, Ito, Anton – Coulibaly, Endo, Karazor, Mangala, Kempf – Förster, Marmoush

Bayern : Neuer – Pavard, Süle, Hernandez, Davies – Roca, Musiala – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski