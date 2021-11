The Best : Thibaut Courtois s’étonne de ne pas être nommé

La FIFA a communiqué lundi les cinq gardiens nominés pour le trophée The Best du meilleur gardien de l’année. Parmi eux on retrouve Alisson Becker (Liverpool, Gianluigi Donnarumma (PSG), Édouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern Munich) et Kasper Schmeichel (Leicester).

Pas de Thibaut Courtois donc, qui selon lui paye ses déclarations contre l’UEFA et son calendrier, notamment la petite finale de Ligue des Nations qu’il juge comme étant un « jeu d’argent ». Interrogé sur le sujet en conférence de presse mardi, avant la rencontre du Real Madrid face au Sheriff Tiraspol (21 heures), Courtois pense qu’il n’est pas « nominé pour The Best à cause de ce que j'ai dit il y a un mois. Je n'en dirai pas plus. »