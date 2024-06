Géorgie - Tchéquie : les compositions officielles

Les deux vaincus de la 1e journée du groupe F s’affrontent cet après-midi et jouent leur avenir dans cet Euro 2024. La Géorgie est opposée à la Tchéquie à 15h au Volksparkstadion d’Hambourg. Les Géorgiens de Willy Sagnol avaient débuté leur compétition par une défaite contre la Turquie, dans l’un des matches de cet Euro pour l’instant (1-3). De leur côté les Tchèques avaient chuté face au Portugal après avoir longtemps mené (1-2).

La suite après cette publicité

Pour cette affiche, Sagnol change un seul homme après la défaite face aux Turcs. Au milieu de terrain, Davitashvili remplace Chakvetadze. La défense à 5 reste inchangée, tout comme le duo d’attaquants star Mikautadze-Kvaratskhelia. Pour la Tchéquie, le trio défensif reste le même. On devrait en revanche passer à un milieu à 4, avec Coufal et Jurasek entourant Provod et Soucek. En pointe, Schick sera épaulé par Cerny côté droit et Hlozek à gauche.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

La suite après cette publicité

Les compositions

Géorgie : Mamardashvili - Kakabadze, Kverkvelia, Kashia (cap.), Dvali, Tsitaishvili - Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili - Mikautadze, Kvaratskhelia

Tchéquie : Stanek - Holes, Hranac, Krejci - Coufal, Provod, Soucek (cap.), Jurasek - Cerny, Schick, Hlozek