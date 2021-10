Niger - Algérie : les compositions sont là

La 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique se poursuit ce mardi avec un match entre le Niger et l'Algérie. Le Mena s'organise en 4-3-3 avec Kassaly Daouda dans les cages. Devant lui, Hervé Lybohy, Abdoul Garba, Abdoul Moumouni Soumana et Ali Mohamed forment la défense. Yussif Moussa, Ousmane Diabaté et Youssouf Oumarou se retrouvaient dans l'entrejeu. Seul en pointe, Daniel Sosah est accompagné par Victorien Adebayor et Mohamed Wonkoye.

De son côté, l'Algérie s'organise en 4-4-2 avec Raïs M'Bolhi comme dernier rempart. Youcef Atal, Aïssa Mandi, Mohamed Farès et Abdelkader Bedrane forment la défense. Le double pivot est assuré par Ramiz Zerrouki et Ismaël Bennacer tandis que Youcef Belaili et Riyad Mahrez se retrouvent sur les ailes. Enfin, Islam Slimani est accompagné par Baghdad Bounedjah en attaque.

Les compositions :

Niger : Kassaly - Lybohy, Garba, Soumana, Ali - Moussa, Diabaté, Oumarou - Adebayor, Sosah, Wonkoye

Algérie : M'Bolhi - Atal, Farès, Mandi, Bedrane - Mahrez, Zerrouki, Bennacer, Belaïli - Slimani, Bounejdah