Clermont : le crack Enzo Cantero est dragué par plusieurs clubs européens

Lundi, le Clermont Foot a fait tomber le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe Gambardella (2-2, 5 tab à 4). Les Auvergnats ont pu compter sur Enzo Cantero, auteur du premier but égalisateur (1-1, 9e) d’une jolie frappe croisée à ras de terre. Brillant, ce gaucher, qui évolue en tant qu’ailier droit, a de nouveau été précieux pour les siens. Une habitude pour le jeune homme, qui avait inscrit 18 buts l’an dernier à Lyon-La Duchère en U17 National. Repéré par le Clermont Foot, il est arrivé cette année et a poursuivi sur sa lancée.

La suite après cette publicité

En 20 rencontres toutes compétitions confondues avec le U19, il a marqué 15 buts et délivré 10 passes décisives avec le CF63. Dans le détail, il a été buteur à 11 reprises en championnat et 4 fois en Gambardella. A cela, il faut ajouter qu’il a aussi 5 matchs avec la N3. Un talent qui progresse et qui ne passe pas vraiment inaperçu. Selon nos informations, de gros clubs en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre sont déjà sous le charme du joueur âgé de 17 ans. En même temps, il est difficile de ne pas craquer pour une telle pépite.

À lire

Coupe Gambardella : l’AS Monaco défiera Clermont en finale !