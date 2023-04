Coupe Gambardella : l’AS Monaco défiera Clermont en finale !

Une place au Stade de France le samedi 29 avril prochain en match d’ouverture de la finale de la Coupe de France entre Toulouse et Nantes. Voilà l’enjeu des demi-finales de la Coupe Gambardella qui se déroulaient ce lundi à 15 heures. Opposé à l’AS Monaco, Pau, petit poucet de la compétition, voulait confirmer son exploit après avoir éliminé l’OL tenant du titre (1-1, 4 t.a.b. 3). Pensionnaire de Régional 1, les Palois, dans un Nouste Camp à guichets fermés, devaient pour cela se défaire des Asémistes, tombeurs de Nantes au tour précédent.

Un rendez-vous important qui débutait de la pire des manières pour les locaux. Sur un corner joué rapidement, les Monégasques ouvraient le score par l’intermédiaire de Nacim Dendani avant même la fin du premier quart d’heure (0-1, 15e). En maîtrise, le club du Rocher conservait son avantage et virait en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les Monégasques gardaient le contrôle des événements et préservaient leur cage inviolée avant de parachever leur succès grâce à Joan Tincres (0-2, 87e). Une victoire (2-0) qui permet à l’ASM de s’offrir une place pour la finale au Stade de France. De son côté, le Stade Rennais, vainqueur d’Auxerre aux tirs au but (2-2, 7 t.a.b. 6) en quarts de finale, se déplaçait à Clermont, intraitable face à Carquefou (4-0).

Portés par Jeanuël Belocian, auteur de plusieurs matchs avec les professionnels cette saison, Nordan Mukiele, frère de Nordi, et Aaron Malouda, fils de Florent, les Rennais ne tardaient pas à faire la différence. Sur penalty, Mathis Lambourde ouvrait le score dès les premiers instants (0-1, 5e). Sonnés, les Clermontois ne tardaient pas à réagir. D’une superbe frappe croisée à ras de terre, Enzo Cantero remettait les deux formations à égalité (1-1, 9e). Un premier quart d’heure très intense à l’issue duquel le SRFC pensait reprendre l’avantage mais Noah Le Bret ne cadrait pas sa tête (23e). Quelques instants plus tard, Bouchenna, seul à 30 mètres, tentait sa chance mais sa frappe au sol n’inquiétait pas le gardien de Rennes (32e).

Si les Auvergnats accentuaient leur pression et faisaient vibrer les travées du stade Gabriel-Montpied, aucune des deux formations ne parvenaient à reprendre l’avantage avant la pause. En seconde période, les Bretons repartaient à l’offensive et étaient récompensés sur une tête de Jérémy Jacquet (1-2, 63e). Dans la dernière demi-heure, les Rennais conservaient leur légère avance - Kelian Baruti était même tout proche du break mais butait sur Ramousse - mais l’incroyable allait finalement se produire. Sur un centre de Bouchenna, Fakili égalisait d’une volée somptueuse (2-2, 84e).

Dans les ultimes secondes, Mathys Silistrie sortait le grand jeu face à Fakili (90+1e) et offrait aux Rennais une fatidique séance de tirs au but, la quatrième des Bretons dans cette compétition. À ce jeu-là, Clermont se montrait, cette fois-ci, le plus solide. Si Astic, Bouchenna et Chastang répondaient à Jacquet, Malouda et Tondeux, les Clermontois profitaient de la tentative manquée par Joël Matondo pour prendre l’avantage. Sur un dernier tir converti par Fakili, héros du jour, le club auvergnat validait finalement son billet pour la finale de la Coupe Gambardella.