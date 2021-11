Tottenham : l'avertissement d'Antonio Conte à Tanguy Ndombélé

En football, la nomination d'un nouvel entraîneur peut redistribuer les cartes au sein d'un effectif. L'arrivée d'un nouveau coach suscite ainsi un certain engouement, notamment chez les joueurs écartés par le précédent technicien. Pas toujours en odeur de sainteté avec José Mourinho qui lui reprochait son irrégularité et ses blessures récurrentes, Tanguy Ndombélé pensait pouvoir se relancer avec Nuno Espirito Santo cette saison.

Il faut dire que le milieu français a été titularisé à cinq reprises en Premier League sur ses sept apparitions (un but marqué). Malheureusement, le manager portugais a été démis de ses fonctions par le board des Spurs et Antonio Conte lui a succédé. La venue de l'ancien sélectionneur italien permettra-t-elle enfin au principal protagoniste de s'épanouir sur le pré ? C'est une question qui mérite clairement d'être posée. Récemment, Ndombélé avouait qu'une conversation avec son président Daniel Levy l'avait totalement libéré.

Antonio Conte attend une prise de conscience chez Ndombélé

Suffisant pour devenir indispensable aux yeux de Conte ? Pas sûr... Présent en conférence de presse avant la réception de Leeds dimanche en Premier League, le nouveau manager des Spurs a délivré un sacré message à son joueur. Si l'international français compte s'imposer et devenir un titulaire indiscutable, il devra assimiler certaines choses rapidement...

« J'ai vu de nombreux managers se débattre avec sa position. Il a la qualité. Il doit comprendre que c'est une équipe et il doit jouer dans l'équipe. Il est important de faire ce que le poste vous demande de faire. Nous travaillons très dur. Il doit travailler beaucoup plus que les autres. Il a du talent mais il doit le mettre dans l'équipe pour l'équipe, pas pour le joueur seul. Chaque joueur doit savoir ce qu'il a à faire. Si chaque joueur se contente de faire le tour du terrain, ce sera un gâchis, » a ainsi confié Conte. Le discours demeure limpide. Si Tanguy Ndombélé veut enchainer les matchs à Tottenham sous les ordres d'Antonio Conte, il devra mettre son talent au service du collectif et démontrer une implication de tous les instants. La balle se trouve donc dans le camp du natif de Longjumeau...