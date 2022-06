L'ESTAC s'offre Savinho

L'ESTAC s'offre le grand espoir brésilien Savinho (18 ans). C'est son club formateur, l'Atlético Mineiro, qui l'annonce ce jeudi soir. Montant de l'opération : 6,5 M€ + 6 M€ de bonus.

Le club auriverde se réserve par ailleurs 12,5% du montant d'un futur transfert. Ce transfert a été permis grâce au City Football Group. L'attaquant international U20 devrait toutefois être prêté dans un premier temps au PSV Eindhoven selon les échos au Brésil.

Valeu, Sávio! 🤙🏾



O #Galo acertou a venda do atacante para o @estac_officiel, do Grupo City. O Atlético manterá 12,5% dos direitos econômicos do atleta e receberá 6,5 milhões de euros, com possibilidade de receber mais 6 milhões em bonificações.



Sucesso, #CriaDoGalo! 💪🏾🐔 pic.twitter.com/MSjEyxoYqD