Le Besiktas scelle le sort de Jean Onana

Auteur d’une première partie de saison compliquée au Besiktas, Jean Onana avait décidé de rallier l’OM lors du dernier mercato hivernal pour un prêt sans option d’achat. Un départ pour retrouver du temps de jeu dans un championnat qu’il connaissait bien afin de retrouver des sensations et pourquoi pas se faire remarquer. Auteur de 13 apparitions et d’un but en Ligue 1 face au TFC, le milieu international camerounais a retrouvé des couleurs.

Alors que l’on s’attendait à le voir partir cet été, l’ancien Marseillais est revenu avec de grandes ambitions au sein du club stambouliote et avec l’envie de prouver à son coach Giovanni van Bronckhorst qu’il était une vraie alternative au milieu de terrain. Une force de conviction et une abnégation qui ont porté ses fruits puisque le technicien néerlandais a confié au joueur qu’il souhaitait le voir rester au Besiktas cet été selon nos informations. Son entrée en jeu en Supercoupe de Turquie face au Galatasaray est un signe fort envers le joueur de 24 ans que l’on va donc voir évoluer sous les couleurs blanches et noires cette saison.