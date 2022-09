Les scandaleuses révélations sur la FFF et Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Outre les mésaventures de certains joueurs et joueuses de l'équipe de France, les affaires liées de près ou de loin à la fédération sont de plus en plus nombreuses. Il y a un an déjà, un cas de harcèlement sexuel avait été condamné par la justice. Le conseil des prud'hommes de Paris avait contraint la FFF à régler une amende de 10 000 euros de dommages et intérêts envers une de ses anciennes employées, victime du comportement du directeur financier de la fédé, Marc Varin.

Cette fois, ce sont des révélations explosives d'une enquête menée par So Foot qui risquent de faire grand bruit. Dans son numéro mensuel, le magazine place directement le président Noël Le Graët en première ligne. Plusieurs actuelles et anciennes salariées accusent de manière anonyme le Breton de 80 ans de harcèlement sexuel. «C’est bien simple, il saute sur tout ce qui bouge» dit l'une d'elle. Trois messages différents sont cités dans cet article mettent en lumière le comportement du patron des lieux.

Les SMS de Noël Le Graët

«Venez dîner chez moi ce soir», ou plus explicite encore avec «Je préfère les blondes, donc si ça vous dit...» et surtout «Vous êtes drôlement bien roulée, je vous mettrais bien dans mon lit.» Ces SMS a caractère sexuel sont visiblement légion à la 3F et ne semble pas déranger la direction, composée d'hommes en grande majorité. «Tout le monde est au courant, cela fait 10 ans que ça dure» rapporte une témoin, affirmant au passage que plusieurs femmes ont fini par démissionner car «harcelées sexuellement mais aussi moralement».

L'enquête révèle aussi qu'un sérieux problème d'alcool gangrène les relations à l'intérieur même de la fédération. Cette fois, c'est la directrice générale Florence Hardouin qui est citée, alors même qu'elle entreprenait un temps un plan de restructuration qui aboutira au départ de 18 salariés historiques. Ces noms ont d'ailleurs fait l'objet de débats avec Le Graët puisque la dirigeante lui a soumis une première liste de 40 personnes, dont de nombreux proches du président. Ainsi, elle a pu faire pression.

L'Equipe de France elle aussi touchée

Car la FFF est également le théâtre d'une guerre des clans. So Foot raconte cet épisode d'une réunion qui mal tourné. Le directeur juridique, Jean Lapeyre, et Marc Varin, déjà cité plus haut dans une affaire de harcèlement, ont fini par s'envoyer quelques quolibets. Le directeur de Clairefontaine, Éric Latronico, aurait lâché une phrase devenue culte dans les couloirs de la 3F. «C’est normal qu’il y ait autant de tension entre nous, puisque rien n’intéresse les gens à part le sexe, le pouvoir et l’argent.»

Epargnée jusque-là, l'équipe de France a elle aussi connu quelques problèmes. Déjà discuté pour sa (trop) grande proximité avec certains joueurs et le pouvoir d'influence qu'il exercerait sur eux, l'intendant Bachir Nehar a fait l'objet de quelques tensions à l'Euro. Opéré de la rétine avant le début de la compétition, il ne peut pas prendre l'avion et est éloigné des Bleus à cause de sa convalescence. Face à l'insistance des joueurs, il n'a pas été remplacé mais a été déplacé jusqu'à Budapest (Hongrie) en camping-car. Résultat, c'est le chauffeur du bus qui a occupé le rôle d'intendant, causant des problèmes et la colère de Guy Stéphan envers Didier Deschamps, qui a pris la défense de son ami Nehar.