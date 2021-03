Thiago Alcantara rejoint adidas

Après avoir été équipé par Nike depuis le début de sa carrière, Thiago Alcantara a décidé de rejoindre l'équipementier adidas. Le milieu de terrain de Liverpool oscillait depuis plusieurs mois entre différentes chaussures de différentes marques.

On l'a notamment vu s'entraîner avec des Mizuno Morelia Neo III, des adidas F50, des adidas Copa 20.1, des Nike Phantom VNM et des Nike Phantom GT au cours des derniers mois. Alors que c'était un secret de Polichinelle depuis janvier 2021, adidas a finalement officialisé ce mercredi 24 mars, la signature de l'international espagnol au sein de son écurie.

Durant une présentation tenue en janvier 2021, dont nous avons pu assister, Thiago Alcantara avait indiqué « qu'il était très heureux de faire partie de la famille adidas et qu'il espérait aussi être un exemple et un bon ambassadeur pour la marque ». Le joueur a aussi révélé qu'il n'avait pas encore choisi sa chaussure officielle et qu'il testait toutes les chaussures de la marque actuellement et que l'important pour lui « était de trouver une chaussure qui lui permettra de marquer plus de buts ».

Visiblement, le milieu de terrain de Liverpool a opté pour la Predator Freak plutôt que le modèle Copa Sense, qu'il devrait inaugurer ce jeudi 25 mars contre la Grèce, lors du premier match des Espagnols lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.