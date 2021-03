adidas dévoile la Copa Sense « Inner Life »

Quelques semaines après avoir lancé la toute nouvelle génération de Copa, adidas présente la Copa Sense « Inner Life » mettant en avant la vie intérieure d'une paire iconique. La marque allemande fait ressortir toutes les innovations clés de la conception de la nouvelle Copa, toujours plus en symbiose avec le pied.

Dévoilée dans un tout nouveau design avec de toutes nouvelles technologies, la Copa Sense est loin de ce qu'était la première Copa Mundial. Lors de la refonte de la chaussure, le confort et le toucher de balle ont largement été mis en avant par adidas qui tient tout particulièrement à ce que l'on voit ces modifications sur ce nouveau coloris.

On retrouve donc les « SENSEPODS » qui servent à minimiser les espaces négatifs autour du tendon d'Achille et de la cheville, les « TOUCHPODS » conçus pour absorber l'énergie causée par l'impact du ballon et les deux crampons « SOFTSTUDS » qui se plient lors du contact avec le ballon.

Le nouveau design audacieux de la COPA Sense Inner Life est en contraste total avec le look du pack « Superstealth », prenant un fond blanc et utilisant des couleurs flashy avec des graphismes particuliers donnant vie aux innovations de la nouvelle génération du silo légendaire de la marque aux trois bandes. À l'avant de l'empeigne, les Touchpods sont mis en avant avec du rouge à l'extérieur et du bleu à l'intérieur. Pour les Sensepods, on retrouve des petits triangles jaune et rose au niveau du talon alors que des goujons oranges représentent les crampons Softstuds.

La Copa Sense Inner Life sera notamment portée par Melanie Leupolz et Paulo Dybala durant les prochaines semaines et est déjà disponible sur Pro Direct Soccer à 292€.

Photos: @Soccerbible