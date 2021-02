L'évolution de l'adidas Copa

Créée en 1979, la Copa est devenue l'une des paires les plus iconiques du football mondial. C'est même la paire de chaussures de football la plus vendue de l'Histoire. À l'occasion de la sortie de la nouvelle génération de la paire, la Copa Sense, on retrace l'Histoire et l'évolution de cette paire mythique.

1982, l'Espagne s'apprête à accueillir la Coupe du monde. Pour marquer le coup, l'équipementier allemand adidas prépare pendant trois longues années la chaussure de football qui va marquer toute une génération de joueurs. 40 ans après, la Copa Mundial est toujours là. Elle a certes changé de nom et de look mais son héritage se perpétue.

1979 : la Copa Mundial

C'est donc en 1979, trois ans avant le Mondial espagnol, que les ingénieurs d'adidas travaillent d'arrache-pied pour concevoir ce qui doit être le nouveau produit phare des joueurs de football. C'est précisément au sein de l’usine de Scheinfeld, près de Francfort en Allemagne, que la chaussure mythique d'adidas va voir le jour. Sobrement baptisée Copa Mundial, en référence à la Coupe du monde espagnole, cette chaussure de football est entièrement fabriquée avec du cuir de kangourou premium. On retrouve également une languette pliante et un design simple avec les couleurs classiques des premières chaussures de foot : le noir et blanc. Confort, stabilité, durabilité, protection, toucher de balle de qualité, ce sont les garanties que promettait la Copa Mundial. Son seul défaut à l'époque, et ce sur quoi adidas, Nike et Puma se battront dans les années qui suivront, c'était son poids dû au fait que le manque d'étanchéité du cuir kangourou alourdissait automatiquement la paire par temps de pluie.

La paire fait donc des débuts remarqués en 1982 lors de la Coupe du monde en étant aux pieds de tous les joueurs de l'équipe d'Allemagne et de l'équipe de France, qui se sont livrés à un duel épique à Séville en demi-finale, mais également aux pieds des arbitres (adidas étant l'équipementier officiel de la compétition). Derrière adidas a surfé sur la popularité de la paire pendant plus de 20 ans alors que de nombreux crampons voyaient le jour avec des nouvelles technologies et des nouveaux matériaux. Bien évidemment, adidas ne s'est pas privé pour innover de son côté avec la sortie de la Predator dans les années 90 et de la F50 dans les années 2000 mais la Copa Mundial a résisté à l'épreuve du temps.

Pour rendre hommage à la première icône de la paire, Franz Beckenbauer, adidas a créé la « Kaiser 5 » tandis qu'une version « SG » de la Copa Mundial a aussi vu le jour sous l'appellation adidas World Cup. Durant deux décennies, des joueurs comme Michel Platini, Diego Maradona, Zinédine Zidane, David Beckham, Franck Lampard, Eric Cantona, Steven Gerrard, Kaká ou encore David Trezeguet ont porté la Copa Mundial originelle. Mais en 2007, adidas a décidé d'apporter des modifications à sa paire mythique.

2007 : Copa Mundial 25th anniversary

Pour le 25ème anniversaire de la Copa Mundial, adidas dévoile une réédition qui, comme l’originelle, a été faite en Allemagne. Cette réédition est accompagnée d'un kit complet et ne connaît pas de changements majeurs. On ne découvre que quelques réglages mineurs, notamment sur la languette qui a vu son logo devenir bleu. En dehors de ce micro-changement, l'esthétisme de la paire n'a pas changé, au plus grand bonheur des amoureux de la Copa Mundial. Cette paire de chaussures était disponible dans les variations de crampons « FG » et « SG » en fonction des préférences.

2013 : Copa Mundial White Edition

2013 a été l’année où adidas a apporté un changement significatif à l’emblématique Copa Mundial. À la surprise générale et pour la première fois de son histoire, la Copa Mundial abandonne son coloris classique et « l'inverse » avec un fond blanc recouvert de noir sur les trois bandes de la marque, la languette, les lacets et le talon. S'il n'y a pas de changements technologiques, la Copa blanche marque le début de futurs changements drastiques sur les chaussures de football iconiques de l'équipementier allemand.

2014 : Copa Mundial Samba Pack

32 ans après la Coupe du monde en Espagne, c'est à l'occasion de la Coupe du monde brésilienne en 2014, qu'adidas chamboule les habitudes de sa Copa Mundial. Si la silhouette reste la même, le « Samba Pack » constitue bel et bien le premier grand changement chez la Copa avec des coloris en total contraste avec tout ce que représente cette paire. On retrouve 5 nouveaux coloris flashy qui sont en symbiose avec la culture brésilienne et la samba. On retrouve ainsi du bleu solaire, un zeste d'orange, du violet, du vert solaire et un rouge cerise, le tout avec des lacets d'une couleur différente et des bandes noires ou blanches selon le coloris.

2016 : Copa SL

Après avoir lancé les silos Ace et X en 2015, adidas fait complètement sa révolution en supprimant la Predator et en retravaillant complètement la Copa. Fini l'appellation Copa Mundial, la paire se nomme désormais juste Copa et la tige en cuir de kangourou classique cède sa place à du cuir synthétique afin de gagner en légèreté, d'où l'indication « SL », ou « Super Light weight » (super légère), pour compléter le nom de la chaussure. L'autre innovation se trouve au niveau de la semelle extérieure où l'on retrouve la semelle SprintFrame, qui a déjà fait le bonheur des F50. Cette semelle apporte de la légèreté et de la flexibilité pour une meilleure stabilité. La languette reste identique et le coloris est le même que celui de la Copa Mundial originelle mais la Copa s'éloigne de plus en plus de qu'elle était.

2016 : Copa 17.1

Quelques mois après la sortie de la Copa SL, adidas dévoile la 17.1. Si la Copa SL conservait une partie de l'ADN du modèle de 1982, la nouvelle Copa 17.1 révolutionne définitivement le silo. Le cuir de kangourou fait son retour sur ce modèle avec des coutures sur l’avant de la tige, comme sur la Copa originelle, mais le reste de la chaussure se retrouve modifié. La languette ne recouvre plus les lacets, elle s'apparente à une languette moderne. Comme sur la SL, on retrouve la semelle SprintFrame avec des crampons coniques pour offrir plus de traction sur le terrain.

Contrairement à la SL, qui avait au moins gardé la languette et le coloris de la Copa Mundial classique, la 17.1 marque un véritable tournant dans l'histoire de la Copa puisque le modèle est disponible dans des coloris bleu-noir et rouge-noir avec une languette à l'opposée de ce que représente la Copa. Pour la première fois en près de 40 ans, la Copa ressemble à peine au modèle d'origine.

2017 : Copa Gloro 17.2

Pour la Copa Gloro 17.2, lancée en 2017, adidas a combiné des éléments de l’emblématique adidas Copa et des modèles Gloro moins connus. Au niveau des technologies, le cuir de kangourou cède sa place au cuir de taureau tandis qu’un élastique maintient la languette sur les lacets. Des coloris simples et non flashy et une languette pliante classique ont contribué à produire un design simple, mais efficace. L'équipementier allemand oscille entre révolutionner totalement la Copa et garder une part des codes qui ont fait d'elle une paire mythique, en témoigne les nombreux changements et retours en arrière de modèle en modèle.

2017 : Copa 18.1

Fin 2017, adidas revient avec une version améliorée de la Copa 17.1. Le cuir de kangourou fait son grand retour alors qu'à l'avant de l'empeigne la technologie X-Ray fait son apparition. Il s'agit d'une structure squelettique qui offrirait un meilleur « grip » pour un meilleur toucher de balle. Le Primeknit s'installe aussi sur cette nouvelle Copa, au niveau de la languette, qui adopte une forme originale et qui n'est pas repliable comme le modèle d'antan. Le SprintFrame est aussi toujours présent au niveau de la semelle extérieure. Dans la lignée de la 17.1, la 18.1 s'éloigne des codes traditionnels de la Copa.

2018 : Copa Mundial Referee 2018 World Cup

Pour célébrer la 10ème apparition du silo en coupe du monde, adidas confectionne une nouvelle Copa spécialement pour les arbitres lors du mondial en Russie.

2018 : Copa 19+ et Copa 19.1

Si adidas hésitait encore à totalement basculer dans une nouvelle ère avec la Copa, la marque allemande tranche dans le vif avec la Copa 19. Pour la première fois dans l’Histoire de la Copa, adidas confectionne une version sans lacets sur la Copa 19+. Une version classique avec lacets reste disponible avec la Copa 19.1, et la grande nouveauté c'est aussi la technologie FusionSkin au niveau du cuir. Il s'agit d'un nouveau traitement du cuir qui permet à la matière de réduire le taux d'absorption d'eau de près de 25% par rapport à un cuir kangourou classique. Le FusionSkin réduit également les zones de frictions grâce à une coupe sans couture.

Le confort est l'un des points forts de la chaussure selon la marque allemande grâce au col PrimeKnit qui enveloppe le pied. Au niveau du talon, des pastilles internes en mousse prennent place et permettent de maintenir la cheville en place. La plaque ExoFrame remplace la SprintFrame au niveau de la semelle extérieure qui offre une répartition plus uniforme de la pression sous le pied. La technologie X-Ray est également de retour.

2019 : Copa 20+ et Copa 20.1

Après la réussite de la Copa 19, qui a permis à la Copa de faire son retour sur les terrains de football, alors que la Copa 18 n'était que très peu portée, adidas lance la nouvelle génération de la paire, la Copa 20, qui ressemble plus à un produit de transition puisqu'aucun changement n'est à observer par rapport à la génération précédente. La Copa 19 ayant globalement plu, seuls quelques petits détails ont été apportés à la Copa 20 qui adopte les mêmes technologies phares comme le Fusion Skin, l'ExoFrame et le X-Ray.

Quand un produit plaît et que les joueurs se sentent à l'aise avec, les équipementiers ont tendance à n'effectuer que très peu de changements d'une année à l'autre. Ce fut également le cas avec la récente Predator Freak.

2020 : Copa Mundial 21

La Copa Mundial 21 est la paire qui se rapproche le plus de la Copa Mundial originelle depuis celle sortie en 2007 pour le 25ème anniversaire de la paire. Ce modèle est bien entendu réalisé avec du cuir de kangourou, bien que plus fin et léger qu'à l'époque du premier modèle.

Cette paire reprend tous les ingrédients de la première Copa: languette repliable bien que plus petite qu'auparavant, coutures visibles à l'avant et des coloris classiques en blanc/noir ou noir et gris Anthracite.

2021 : Copa Sense+ et Copa Sense.1

Deux ans après la sortie de la Copa 20, adidas dévoile la Copa Sense, où l'on découvre pour la première fois la technologie TOUCHPODS, qui sont des éléments amortisseurs placés sur les faces internes et latérales de la chaussure. Conçus pour absorber l'énergie causée par l'impact du ballon, ces éléments ont été placés à des points stratégiques où les contacts entre la chaussure et le ballon sont les plus fréquents.

Grâce à un examen détaillé des mécanismes complexes de fonctionnement du pied humain, la marque allemande introduit les SENSEPODS, une innovation destinée à minimiser les espaces négatifs autour de la cheville et du tendon d'Achille. Les espaces sont remplis avec des éléments en mousse disposés avec précision autour du talon pour créer une connexion homogène entre la chaussure et le pied. L'autre grande nouveauté se trouve au niveau des crampons avec la technologie SOFTSTUDS. Il s'agit de deux crampons situés au niveau de l'avant-pied faits d'un matériau plus souple et qui se plient lors du contact avec le ballon.

Côté esthétique, adidas est allé encore plus loin que sur les précédentes générations de Copa avec des vagues qui se promènent de l'avant du pied jusqu'à l'arrière sur le coloris de lancement noir/or. Comme sur les précédentes générations, il existe une version sans lacets (Copa Sense+) et une version plus classique avec lacets (Copa Sense.1).

Si les silhouettes des Copa modernes sont totalement méconnaissables par rapport à la Copa Mundial originelle de 1982, une chose est restée identique tout au long du processus de développement de la paire: le désir d’adidas de créer la chaussure la plus confortable possible. La Copa Sense, tout juste sortie, est disponible sur Foot.fr au prix de 280€ pour la version sans lacets et 220€ pour la version classique.

Photos : @Soccerbible, @Soccer.com, @adidasfootball