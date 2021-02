adidas redéfinit le confort avec la Copa Sense

Chaussure historique chez adidas, la Copa revient dans une nouvelle version particulièrement alléchante. Si le cuir de kangourou du modèle d'antan est toujours présent, une flopée de nouvelles technologies a été ajoutée pour redéfinir le confort des chaussures de football.

Difficile de surprendre quand on est un silo aussi mythique que la Copa d'adidas. Lancée au début des années 1980, la Copa Mundial originelle a marqué toute une génération de joueurs et de fans de foot. Son cuir de kangourou noir, sa languette et sa finesse restent encore dans les esprits des nostalgiques. Oui mais voilà, les chaussures de football ont évolué et n'ont quasiment plus rien à voir avec les modèles d'élite du passé. Couleur flashy, tige synthétique ultra fine et légère, coupe monte et structure sans lacet, la chaussure de football s'est adaptée aux nouvelles générations, toujours à la recherche de nouveautés.

Après avoir un temps disparue, la Copa a fait son grand retour en 2018 avec la sortie de la Copa 18.1. Trois ans plus tard, le silo histoire de la marque aux trois bandes se renouvelle avec un design et des technologies ultramodernes. Pour garder un lien avec son Histoire, adidas a conservé la tige en cuir de kangourou, mais ce dernier a complètement été remodelé.

La chaussure de foot en cuir du futur

En 2019, adidas avait déjà entamé le processus d'évolution de la Copa avec une version sans lacets surprenant pour ce silo. Sur cette nouvelle Copa Sense, l'équipementier réédite ce choix et on retrouve donc le mélange du cuir de kangourou avec une partie en maille synthétique sur les contours de la cheville, mais aussi le matériau FUSIONSKIN, qui épouse la forme du pied pour optimiser le confort.

On découvre aussi pour la première fois la technologie TOUCHPODS, qui sont des éléments amortisseurs placés sur les faces internes et latérales de la chaussure. Ils ont été conçus pour absorber l'énergie causée par l'impact du ballon aux points où les contacts entre la chaussure et le ballon sont les plus fréquents. Il est aussi difficile de passer à côté du travail esthétique qui été réalisé avec ces vagues qui se promènent de l'avant du pied jusqu'à l'arrière.

Pour offrir une nouvelle sensation de confort, adidas s'est aussi focalisé sur la semelle de la chaussure. C'est à partir d'un examen détaillé des mécanismes complexes de fonctionnement du pied humain que l'équipe d'adidas a établi plusieurs formes de semelles qui lui ont permis de déterminer les principaux points de contact entre le pied et le ballon. C'est ainsi qu'elle a développé le SENSEPODS, une innovation destinée à minimiser les espaces négatifs autour de la cheville et du tendon d'Achille.

Des éléments en mousse sont donc disposés avec précision autour du talon en tenant compte de son anatomie, afin de remplir cet espace et créer une connexion homogène entre la chaussure et le pied. Et pour couronner le tout, adidas a aussi retravaillé les crampons avec la technologie SOFTSTUDS, qui sont deux crampons situés au niveau de l'avant-pied faits d'un matériau plus souple et qui se plient lors de l'impact avec le ballon.

Paulo Dybala, Joao Felix, Jude Bellingham en ambassadeurs. En attendant du renfort ?

Ceux et celles qui sont particulièrement branchés "chaussures de foot" avaient sans doute déjà vu la paire ces dernières semaines. En effet, Paulo Dybala l'avait déjà portée à l'entraînement. Officiellement, on retrouve deux autres principaux ambassadeurs chez les hommes, Joao Felix et Jude Bellingham, ainsi que deux ambassadrices, Melanie Leupolz et Martina Rosucci.

« J'aime vraiment le style de ces chaussures. Ce côté à la fois classique et moderne. Mais ce que j'aime par-dessus tout c'est clairement le confort de cette paire », avait déclaré Jude Bellingham lors d'une présentation exclusive et privée de la chaussure en janvier, à laquelle nous avons participé. Durant cette présentation, nous avons appris qu'un joueur bien connu allait prochainement rejoindre l'escouade allemande et pourrait porter la Copa Sense, qui semble particulièrement adaptée à son style. Récemment, on a aussi aperçu Sergio Ramos avec une précédente édition de la Copa aux pieds.

Après la Predator, qui a effectué un retour remarqué sur le marché, il se pourrait que la Copa emprunte le même chemin. La nouvelle Copa Sense dans sa version haut de gamme et sans lacets est déjà disponible sur le site internet d'adidas au prix de 280 €.