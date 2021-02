adidas dévoile la Copa Sense du pack Superstealth

Elle arrive encore plus tard que la Predator Freak, la toute nouvelle Copa Sense complète désormais le pack « Superstealth » lancé dès janvier.

Tout comme la Predator Freak, adidas a attendu le lancement de la nouvelle génération du silo que la Copa avant de l'intégrer au pack « Superstealth », en compagnie de la X, la Nemeziz et donc de la Predator qui ont été plongées dans l'obscurité pour l'occasion.

La nouvelle Copa arrive dans un deuxième coloris plus discret que le premier noir-or. Certaines subtilités rendent tout de même la paire un peu plus « flashy » qu'elle n'y paraît au premier regard. On retrouve un scintillement presque « huileux » tout au long de la partie supérieure ondulée de la chaussure. Les trois bandes roses au niveau du talon apportent un brin de lumière. La semelle en or du premier coloris de la Copa Sense laisse place à une semelle noire plus classique.

Au niveau des technologies, on retrouve évidemment les mêmes nouveautés que sur la première Copa Sense avec les SENSEPODS qui servent à minimiser les espaces négatifs autour de la cheville et du tendon d'Achille, les TOUCHPODS conçus pour absorber l'énergie causée par l'impact du ballon et les deux crampons SOFTSTUDS qui se plient lors du contact avec le ballon.

Photos : @Soccerbible