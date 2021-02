La Predator Freak du pack Superstealth dévoilée par adidas

La Predator Freak rejoint la X Ghosted et la Nemeziz dans le pack « Superstealth » où adidas plonge ses silos dans l'obscurité.

Alors que le pack était sorti en début d'année, la Predator manquait à l'appel puisqu'adidas allait lancer sa nouvelle génération quelques jours plus tard : la Predator Freak. La Copa était également absente et si l'on soupçonne un passage à la prochaine génération pour la paire historique de la marque allemande, il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle à ce sujet.

C'est donc le deuxième coloris de la Predator Freak après celui du pack « Superlative ». La paire est ici présentée sur un fond noir avec une touche de gris sur les 3 bandes de la marque, les « Demonskin », le talon et les crampons.

Côté technologie, on retrouve les mêmes caractéristiques que sur le coloris de lancement. La technologie « Demonskin 2.0 » représentée par des petites écailles en caoutchouc, optimiserait le toucher de balle, en plus de donner un look punk à la Predator.

La silhouette transformée avec une coupe originale au niveau du talon offrirait une plus grande amplitude de mouvement et une meilleure adaptabilité aux différentes formes de pieds selon les designers de la paire. Au niveau de la tige, il n'y a plus de place pour le cuir. La technologie PrimeKnit a pris sa place sur une chaussure sans lacets. Pour les joueurs préférant les paires plus classiques, adidas propose également des versions de la Predator Freak avec lacets et avec une coupe basse.

Sorties en janvier avant la Predator, la X Ghosted et la Nemeziz « Superstealth » ont eu droit au revêtement noir dans la plus pure tradition d'adidas à cette période de l'année.

La X Ghosted débarquait ainsi dans un coloris gris/noir avec une teinte de bleu au niveau des trois bandes et des crampons. La chaussure adidas conçue pour la vitesse a toujours cet aspect de « seconde peau » avec la tige Mirageskin sans lacets. La semelle est en carbone pour apporter de la légèreté et la coupe basse offre une certaine liberté de mouvement à la cheville. La paire est aussi disponible dans des versions avec lacets.

La Nemeziz a également un aspect très sombre mais pas moins « flashy » avec son aspect brillant sur la tige et la semelle. Le silo porté par Lionel Messi garde ses caractéristiques singulières au niveau du maintien et de l'agilité grâce à sa tige en textile sans lacets « Tension Tape » qui enveloppe le pied. Tout comme la Predator Freak et la X Ghosted, la Nemeziz de la collection « Superstealth » existe dans des versions avec lacets.

Photos : @SoccerBible