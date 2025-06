Cérémonie du PSG : des individus tentent de forcer l’entrée du Parc des Princes

Des premiers incidents éclatent autour du Parc des Princes. À l’occasion de la présentation tant attendue de la Ligue des Champions, pour clôturer la parade de ce dimanche, plusieurs centaines de supporters du PSG se sont massés autour de l’enceinte parisienne. Mais l’événement a rapidement dégénéré lorsque certains fans, sans billets, ont tenté de forcer les grilles pour accéder à l’intérieur du Parc des Princes, où se déroule la cérémonie.

Face à l’agitation, les forces de l’ordre ont été contraintes de réagir. La préfecture de police a déployé un important dispositif de sécurité et a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Des scènes violentes ont brièvement éclaté. Aucune blessure grave n’est à déplorer pour le moment. Pour rappel, la soirée d’hier a été émaillée de graves incidents partout en France (2 morts, un policier dans le coma et plus de 550 interpellations ont été recensées, sans compter les débordements).