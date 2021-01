Le pack Superlative d'adidas : nouveaux coloris pour la X Ghosted et la Nemeziz

Pour accompagner le lancement de sa chaussure nouvelle génération, la Predator Freak, adidas a dévoilé toute une collection nommée « Superlative », avec de nouveaux coloris pour la X Ghosted et la Nemeziz.

La X Ghosted+

Aperçue aux pieds de Callum Hodson-Odoi lors de la victoire de Chelsea face à Fulham le 16 janvier dernier, la X Ghosted+ adopte un style qui se rapproche de celui de la précédente X Ghosted+ sortie en fin d'année 2020 avec le pack « Precision to Blur » puisque la dernière version était verte fluo et que celle-ci est jaune fluo. La chaussure « seconde peau » sans lacets de l'équipementier allemand ne vient donc pas bouleverser la hiérarchie établie avec la sortie de la Predator Freak. Hormis la couleur, pas de changements à signaler pour la X Ghosted+, qui reste la chaussure de football d'adidas conçue pour la vitesse. À noter que paire est aussi disponible dans des versions avec lacets et dans des gammes différentes.

La Nemeziz+

Le nouveau coloris de la Nemeziz+ a lui aussi été aperçu le week-end dernier en Premier League, cette fois-ci dans les pieds de Thomas Partey. Contrairement à la X Ghosted+, la Nemeziz+ se distingue de son prédécesseur du pack « Precision to Blur » avec un coloris se rapprochant de celui de la star du pack Superlative : la Predator Freak avec du jaune sur fond de bleu et de noir ainsi que 3 bandes blanches. Comme pour la X Ghosted+, seul le coloris change pour la Nemeziz+ qui a toujours ses caractéristiques singulières au niveau du maintien et l'agilité. Comme pour la X Ghosted et la Predator Freak, la Nemeziz est disponible en version avec lacets et dans des gammes différentes.

La Predator Freak mise en avant tandis que l'absence de la Copa intrigue

Pas de doute là-dessus, la Predator Freak reste la star et le pack Superlative n'est là que pour « accompagner » sa sortie. La véritable surprise de cette collection, c'est l'absence de la Copa. En effet, cette dernière était pourtant bien présente lors de la sortie du pack Precision to Blur. Son absence reste donc une énigme. C'est à se demander si la Copa ne pourrait pas prochainement suivre le chemin de la Predator en passant à la nouvelle génération. Affaire à suivre...