Les médecins de Diego Maradona risquent très gros

Le 25 novembre 2020, le monde du football perdait l'une de ses plus brillantes étoiles avec la disparition tragique de Diego Armando Maradona, alors âgé de seulement 60 ans. L'Argentin était décédé à la suite de problèmes de santé amenant à cette crise cardia-respiratoire fatale. Et selon les informations des médias en Argentine, les médecins de l'ancien Napolitain risquent entre 8 et 25 ans de prison.

En effet, les procureurs qui enquêtent sur le décès du champion du monde 1986 ont demandé le jugement du personnel médical de l'ancien footballeur pour homicide avec négligence. D'après les procureurs, les médecins «ont été les protagonistes d'une hospitalisation à domicile sans précédent, totalement déficiente et imprudente», commettant également une «série d'improvisations, de fautes de gestion et de manquements.»