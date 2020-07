OL-OGC Nice : les compositions officielles !

Premier choc de Ligue 1 de l'été au Groupama Stadium, où l'Olympique Lyonnais accueille l'OGC Nice, en amical (18h30). Les Gones ont repris le chemin de l’entraînement le 8 juin, une semaine avant les Aiglons, avec pour objectif la préparation de la finale de Coupe de la Ligue 2019/20, programmée le 31 juillet face au PSG, et son huitième de finale retour de Ligue des Champions, prévu le 7 ou le 8 août contre la Juventus. Alors que les Niçois effectuent leur première sortie amicale, l’OL a débuté son été par un très large succès face à l’US Port-Valais, pensionnaire de sixième division suisse. Une victoire 12-0, avec un quadruplé de la nouvelle recrue Tino Kadewere, arrivé du Havre et meilleur buteur de Ligue 2 lors du précédent exercice.

119 jours après leur victoire face à Monaco, 2-1 le 7 mars, les Aiglons retrouvent le chemin des pelouses. A cette occasion, Patrick Vieira opte pour un 4-3-3, avec Benitez dans le but, protégé par une défense composée de Atal, Pelmard, Dante et de la recrue Hassane Kamara. Au milieu, Boudaoui, Thuram et Lees-Melou sont titularisés, alors que devant Ganago et Sacko entourent Dolberg. En face, Rudi Garcia choisit de faire confiance à un 4-2-3-1. Seul Jean Lucas débute une nouvelle fois comme titulaire. Font leur apparition comme titulaires : Tatarusanu dans le but, protégé par une défense composée de Rafael, Marcelo, Andersen et Koné. Aux côtés de Jean Lucas, Bruno Guimaraes est aligné. La ligne de trois Traoré, Cherki, Aouar soutient Dembele.

Les compositions d'équipes

Le XI de l'OL : Tatarusanu - Rafael, Marcelo, Andersen, Koné - Lucas, Guimarães - Traoré, Cherki, Aouar - Dembele

La composition de la #TeamOL pour ce deuxième match amical face à Nice ! 🔴🔵 #OLOGCN pic.twitter.com/ScLzB2anvd — Olympique Lyonnais (@OL) July 4, 2020

Le XI de l'OGC Nice : Benitez - Atal, Pelmard, Dante, Kamara - Boudaoui, Thuram, Lees-Melou - Ganago, Dolberg, Sacko