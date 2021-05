Chelsea dévoile son maillot domicile pour la saison 2021-2022

Alors que la saison actuelle de Premier League n’est pas encore terminée et que Chelsea lutte toujours pour assurer sa place dans le Top 4, Nike dévoile déjà le nouveau maillot domicile des hommes de Thomas Tuchel pour la saison 2021-2022.

Avec Manchester City et Manchester United, Chelsea remet la Premier League au premier plan européen puisqu'il disputera la finale de la Ligue des champions face aux hommes de Pep Guardiola le 29 mai prochain. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea est l’équipe du moment et le monde du football assiste à sa métamorphose avec émerveillement. Nike profite aujourd’hui de cette fin de saison à suspens pour présenter la nouvelle tunique que N'Golo Kanté et ses coéquipiers arboreront probablement au moins une fois d’ici la fin de saison.

It's that time of the season. 🔊👕



Introducing our new 2021/22 @NikeFootball home kit. Inspired by the 60s, but as fresh as they come 🔥 ft. @TheZombiesMusic#ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/aPpMtgcdJF — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 13, 2021

Equipés par Nike depuis 2017, les Blues arboreront un nouveau maillot domicile bleu très sobre avec des flocages blancs omniprésent dans l’histoire des Blues. Cette nouvelle tunique entre donc dans la lignée des dernières conceptions de Nike pour les pensionnaires de Stamford Bridge. Si les derniers maillots du club s’étaient déjà éloignés de ceux d’antan avec des designs pour le moins originaux, la marque à la virgule est passée à l’étape supérieure pour la saison 2021-2022.

Cette tunique se divise entre le bleu roi et le bleu marine à travers un design en zigzag au centre du maillot et un graphisme en damier - rappelant celui de la Croatie - sur les flancs. L'autre surprise vient du jaune qui se dresse sur toute la longueur des côtes et sur la virgule Nike. Le jaune n'avait plus pris place sur un maillot domicile depuis la saison 1972-1973. Un short dans le même design et des chaussettes blanches complètent cette tenue qui pourrait être portée le 18 mai face à Leicester en Premier League.